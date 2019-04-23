انخفاض في درجات الحرارة اليوم مع طقس مغبر وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استمر الطقس أمس مغبراً وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة على الجزر والمناطق الساحلية الغربية والشرقية، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تحولت إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً على البحر ليلاً، عملت على إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1500 متر خاصة على المناطق المكشوفة، وظل البحر متوسط الموج في الخليج العربي أصبح مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب ليلاً، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة غرباً، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س على البحر، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.