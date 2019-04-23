«طرق دبي» تستضيف اجتماعات منصة المواصلات البحرية لأول مرّة أوسطياً

المصدر: دبي - البيان

استضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاجتماع الأول لعام 2019 لمنصة المواصلات البحرية المندرجة تحت منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد هذه الاجتماعات في الشرق الأوسط.

وعبّر أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، عن اعتزازه باستضافة اجتماعات منصة المواصلات البحرية التابعة لمنظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس سمعة إمارة دبي من حيث قدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى على مستوى العالم.

وإمكاناتها المتطورة على إدارة الأحداث المهمة، لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي التي تُعد أول جهة في الخليج والشرق الأوسط تنظم فعاليات هذه الاجتماعات، مؤكداً أن إدارة النقل البحري حريصة على حضور اجتماعات منصة المواصلات البحرية والتي كان آخرها في مدينة نيويورك عام 2018 بوصفها عضواً في منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

منصة

وأضاف: «إن استضافة اجتماعات هذه المنصة يتيح الفرصة للعاملين في المجال للاطلاع على آخر التطورات في النقل البحري للركاب على مستوى العالم، مما يسمح بالتعرف إلى أرقى الممارسات وتحقيق قفزات نوعية في هذا المجال.

فضلاً عن إتاحة الفرصة لعرض خدماتنا والترويج لها بشكل إعلامي وإعلاني كبيرين، خاصة أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرص على تعزيز ودعم خدمات النقل البحري كجزء من منظومة المواصلات العامة ونظراً للسياحة الشاطئية التي تتمتع بها سواحل إمارة دبي».

وأوضح بهروزيان، أن مؤسسة المواصلات العامة، ممثلة بإدارة النقل البحري، وضعت خططاً تنظيمية تضمن إنجاح هذا الاجتماع الدولي، والخروج منه بأفضل النتائج التي تصب في تطوير شبكة المواصلات البحرية وخدمات النقل البحري.