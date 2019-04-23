جهاز الرقابة المالية ينظم دورة «تدقيق الأداء»

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

افتتح عبدالله غباش المدير العام لجهاز الرقابة المالية، صباح أمس، ورشة عمل تدريبية بعنوان «تدقيق الأداء»، في مقر الجهاز، وستستمر 5 أيام متتالية، بحضور عدد من مديري الإدارات والموظفين بالجهاز، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين الجهاز ومركز التميز في التدقيق التابع لمكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لدعم الجهاز في تطوير إجراءات رقابة الأداء والقيام بمهام التدقيق على الأداء.

ولفت عبدالله بن محمد غباش إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية التي يمارسها الجهاز مع مكاتب التدقيق العالمية لتطوير مهنة تدقيق الأداء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ولا سيما أن هذا التوجه يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للجهاز.

وركز المُدربون في بداية الورشة على أهمية القيمة المضافة التي يجب أن يركز عليها مدققو الجهاز في الجهات التي يتم التدقيق عليها.

وتهدف الورشة لتطوير إجراءات رقابة الأداء بالجهاز وتأهيل الموظفين للقيام بمهام تدقيق الأداء لتقديم الدعم المهني اللازم للجهات الخاضعة للرقابة، حيث تشمل محاور الورشة تسهيل استخدام أدوات التخطيط للتدقيق مثل مصفوفة التصميم، ومصفوفة الخيارات، وخطة تحليل البيانات وإعداد خطة تدقيق الأداء، وتقديم النصح والإرشاد في ما يخص التصميم والتنفيذ لعدد من المنهجيات المستخدمة في رقابة الأداء، بالإضافة إلى تسهيل استخدام الأدوات والتقنيات الخاصة بتقييم الأدلة وتطوير ملاحظات التدقيق ورسالة تقرير التدقيق.

وستتوالى برامج التدريب في هذا المجال مستقبلاً وذلك للتحقق من مساهمة الجهاز الفعالة في خلق بيئة مُحفزة للرقابة.