بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعوية لصالات الألعاب

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة حملة ميدانية بهدف توعية صالات الألعاب، وللوقوف على الوضع الحالي، ومدى التزام أصحابها والعاملين بها بالاشتراطات الصحية، التي من شأنها أن تعزز الأمن والسلامة للمرتادين وبالأخص الأطفال.

بالإضافة إلى الحث على أهمية التزام هذه المنشآت بالنظافة العامة للحد من انتقال الأمراض والأوبئة من الاستخدامات المتعددة لهذه الألعاب وبشكل يومي، حيث إن هذه المناطق تعد مرتعاً للجراثيم والبكتيريا في حال تم إهمال تنظيفها بشكل مستمر.

دعوة

ودعت البلدية العاملين والمسؤولين عن هذه المرافق الخدمية للمساهمة في توفير أفضل المعايير الخاصة بالصحة والسلامة، مشيرة أن هذه الألعاب تنقسم إلى عدة مسميات حسب نوع النشاط التجاري الذي يخدم الفئات المستهدفة منها.

حرص

وحرصت بلدية مدينة أبوظبي من خلال هذه الحملة على تنبيه العاملين بأهمية التقيد بالاشتراطات والتي تعد من أهمها توفير صندوق الإسعافات الأولية، ووضعه في مكان يسهل للجميع الوصول إليه في حالة الحوادث، مع ضرورة احتواء الصندوق على كافة المعدات، بالإضافة إلى أهمية توفير مواد التنظيف والتعقيم والتطهير للألعاب، وغيرها من الأدوات الخاصة بمسح الأرضيات والمرافق في منطقة مخصصة، وعدم تخزينها بشكل عشوائي وغير منظم مع أهمية استخدام المنظفات ذات النوعية الجيدة، مع الحرص على تنظيفها بشكل مستمر ويومي وذلك للحد من انتقال الأمراض بين المرتادين وخصوصاً الأطفال، ولوحظ أن بعض هذه الصالات ملتزمة وبعضها غير ملتزم وتفتقر إلى ثقافة النظافة العامة وأهميتها فكان لابد من أن يتم توعيتهم بمتطلبات الاشتراطات الصحية وضرورة توفيرها واتباع القوانين لتوفير أفضل سبل الوقاية والصحة العامة لجميع مرتادي هذه المرافق.