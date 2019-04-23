أعضاء في «الوطني»: قياس جودة الخدمات من الميدان أساس كل تطوير

المصدر: ■ أبوظبي ـ أحمد سعيد

أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعد مدرسة في فن الإدارة الناجحة، وتعظيم الإمكانات، والاستفادة من الموارد، فهو قائد ملهم ترعرع في كنف الطموح والإصرار، مشيرين إلى أن قياس معايير وجودة الخدمات من الميدان هو أساس كل تطوير وتعديل لإسعاد المتعاملين، كما أن إسعاد الموظفين والمتعاملين يمثل حافزاً لتميّز الخدمات الحكومية.

وقال مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: تعلمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التميز أسلوب عمل يحتاج إلى مراقبه ذاتية ومستمرة، وأن قياس معايير وجودة الخدمات من الميدان هو أساس كل تطوير وتعديل لإسعاد المتعاملين.

وأشار إلى أن وجود نظام للرقابة على تنفيذ الإجراءات والتأكد من سعادة المتعاملين ضروري لكل دائرة أو مؤسسة حكومية تقدم خدمات للمتعاملين وجود معلومات وتقييم من الميدان عن الخدمات المقدمة ومعالجة أي قصور تحتاج إلى تعديل وتطوير.

مبيناً أن توفير بيئة عمل سعيدة للعملاء ضرورة في فكر القيادة الرشيدة، وإسعاد المتعامل ركيزة أساسية في الفكر الإداري الإماراتي، فالميدان هو مرآة كل مسؤول لمعرفة الخلل أو فرص التحسين التي تساهم في إسعاد المتعاملين.

شفافية

بدوره أكد سالم عبيد الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المتسوق السري آلية تعزز سياسة الشفافية التي تنتهجها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، بهدف قياس أداء العاملين والمنتسبين ولتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين ومعرفة درجة رضاهم وتوظيف المعلومات والنتائج والأرقام التي يتم الحصول عليها، لأغراض تعزيز وعي المؤسسة بتحديث خدماتها وزيادة كفاءتها، وإيجاد مبادرات وأنشطة تطويرية مستمرة تجعلها محط رضا وقبول متعامليها بشكل دائم.

وأضاف: أن آلية المتسوق السري أصبحت مطلباً لكل القطاعات والمؤسسات الخدمية للتأكد من الحصول على خدمات نوعية وفق مفاهيم السعادة، حيث تعد الآلية عنصراً من عناصر النجاح لكل مؤسسة خدمية وتجارية.

آليات ميدانية

من جانبها، أشادت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، بالفكر الاستثنائي لقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأمر الذي جعل من دبي أيقونة للعالم أجمع، وذلك عبر اتباع الآليات الميدانية لمتابعة عمل المؤسسات وتوافقها مع سياسة الدولة، مؤكدة أن سموه متفرد في تكريم المتميزين وأيضاً في محاسبة المقصرين.

وأشارت إلى أن سموه قائد فذ لا يستطيع أحد أن يجاري فكره المتفرد، ولا يسعنا إلا تقديم التحية والتقدير لقيادته الاستثنائية، مبينة أنه يضع نفسه مكان العميل والمراجع ويأخذ على عاتقه إسعاد شعب الاتحاد وفق خدمات متميزة في كل مؤسسات الدولة.

ممارسات

وأكد سالم الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن آلية المتسوق السري هي نظام متفرد لمتابعة تنفيذ القرارات للوصول إلى أفضل الممارسات ولضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية في جميع مؤسسات الدولة، مبيناً أنها آلية لا يقصد بها المراقبة وإنما تطوير الخدمات. وفي شأن نظام النجوم، قال الشحي:

جميعاً نتفق أن نظام النجوم هو نظام تحفيزي للمؤسسات لإيجاد ميثاق واضح يعزز من تنمية الموظف وإبداعه في تقديم الخدمات بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أنه يعد منهجية جيدة تستهدف المتابعة والحرص على تقديم أفضل الخدمات على كافة المؤسسات.

وأكد على حرص قيادة دولة الإمارات على التصدر المستويات العالمية من حيث جودة الخدمات وسعادة المتعاملين وأيضاً ملف تقييم التنافسية والإحصاء.