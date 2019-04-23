فريق «البيان» يشارك في «سقيا الأمل»

المصدر: دبي - البيان

قام فريق من صحيفة «البيان»، أمس، بمشاركة جماعية لدعم مبادرة «سقيا الأمل»، وهي أحد مشاريع مبادرة «صناع الأمل» التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وذلك من خلال القيام بعملية ضخ افتراضية، عبر جهاز يدوي تم تثبيته في «سيتي ووك دبي» بهدف تعريف الجمهور بالمبادرة، وتحفيزهم على المشاركة بها ودعمها.

حيث تعهدت المبادرة بحفر بئر مياه مقابل كل 100 لتر يضخها الجمهور عبر المضخة الافتراضية. وشارك فريق العمل في «البيان»، بقيادة منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول، في عملية الضخ الافتراضية، حيث تمكن خلال ساعة ونصف من ضح 200 لتر من المياه، وهي كمية تتيح حفر بئرين من المياه.

وقالت منى بوسمرة: «تعد (سقيا الأمل) من أهم المبادرات الإنسانية، لأنها تسهم في تحسين مستوى حياة الملايين حول العالم، من خلال توفير إمدادات المياه الحيوية التي تفتقد إليها العديد من المجتمعات في الدول الفقيرة».

وأضافت: تجسد «سقيا الأمل» روح العطاء التي طالما ارتبطت بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، حيث ساهمت مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيهات ومتابعة دؤوبة من سموه على دعم ومساعدة المحتاجين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، في العديد من الدول الفقيرة حول العالم، من خلال مشاريع ومبادرات نوعية تغطي أكثر القطاعات حيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة والمياه.

وأوضحت منى بوسمرة، «نفخر في صحيفة البيان بهذه المشاركة الرمزية، التي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للصحيفة ومختلف العاملين بها، والتزامها بدعم مختلف المبادرات والجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في جميع أنحاء العالم، وتعريف الجمهور بأهداف مبادرة سقيا الأمل وتحفيزه على المشاركة بها».

وأضافت: شهدت المشاركة تفاعلاً إيجابياً من فريق العمل، حيث سادت أجواء من الإيجابية والحماس لدى جميع المشاركين، بغية تجسيد الأهداف الإنسانية للمبادرة، والمتمثلة في إتاحة الفرصة للجميع للتبرع بمئات زجاجات المياه، دون الحاجة لشرائها، وتوفيرها المياه للمحتاجين، وأشارت إلى أن المشاركة في هذه المبادرة تعكس نهج الصحيفة، ودورها الرائد في دعم المبادرات الإنسانية.

وكانت مبادرة «سقيا الأمل» وصلت إلى دبي قادمة من القاهرة، بعد مشاركة أكثر من 700 شخص في ضخ المياه متبرعين بنحو 62 ألفاً و300 لتر من المياه النظيفة، وسيتمكن زوار «سيتي ووك دبي» في الفترة من 19 حتى 27 أبريل الحالي، من المشاركة في حملة التبرع بالماء، وتوفيرها للمحتاجين في العالم.

وسيقوم فريق من المبادرة، بالإشراف على حفر آبارٍ توفر المياه النظيفة في القرى المحتاجة في مختلف دول العالم، إذ سيتم حفر بئر دائمة، تسجل باسم صاحب المجهود، مقابل تعبئة 100 زجاجة مياه، عبر الضخ في الجهاز، لتروي ظمأ عشرات العائلات المحتاجة للمياه النظيفة.