استعراض تقرير زمن الاستجابة وإحصائية الحرائق والغرق في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

عقدت لجنة القيادة العليا للمنطقة الأمنية في عجمان اجتماعاً برئاسة العميد محمد عبد الله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان ونائب رئيس اللجنة.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المشتركة، التي تعزز من تحقيق رؤية ورسالة وأهداف وزارة الداخلية، ومناقشة تقرير زمن الاستجابة وإحصائية الحرائق وحالات الغرق وتمارين الإخلاء الوهمي، والجهود المبذولة في تعزيز الأمن والسلامة.

حضر الاجتماع العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني، والعميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعميد محمد علي جميرا السويدي مدير إدارة مراكز الدفاع المدني، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء.