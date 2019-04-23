15723 مستفيداً من «مسرة» خلال 3 سنوات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضحت وحيدة خليل مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع لـ«البيان» أن عدد المستفيدين من بطاقة «مسرة» من إصدارها نهاية 2016 وحتى الآن، بلغ 15723 شخصاً من كبار المواطنين الذين تعدوا 60 عاماً، لافتة إلى أن البطاقة تقدم أكثر من 11 خدمة، يحصل بموجبها المستفيدون على خصومات تتراوح من 10 إلى 30% في أكثر من 69 جهة حكومية وخاصة.

باقة متنوعة

وأضافت: «إن الخدمات المقدمة تتيح الاستفادة من باقة متنوعة من التسهيلات بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، والتي تتنوع بين الخصومات، والإعفاءات، والخدمات المجانية، والاستشارات، والرعاية المنزلية، وكراسٍ متحركة.

فضلاً عن الأولوية في تقديم الخدمات للمستفيدين، ومواقف خاصة للسيارات، بالإضافة إلى تنفيذ الخدمات من موقف السيارة، وتقديم برامج توعية مجانية لمقدمي الرعاية المنزلية ولكبار المواطنين أنفسهم».

وذكرت أن الوزارة تستهدف أن تكون خدماتها نموذجاً يحتذى به في تعزيز مشاركة كبار المواطنين عبر توفير جميع الخدمات اللازمة لهم لتعزيز دورهم كعنصر فاعل في المجتمع، وبناء مزيد من التكامل بين الجهات المعنية لإيجاد بنية تحتية وخدمية مؤهلة تتيح لهم الوصول إلى كافة المرافق والاستفادة من جميع الخدمات، فضلاً عن توفير رعاية صحية متميزة.

وبينت «أن هذه الخدمات المجتمعية تعمل على إيجاد وعي مجتمعي واسع، بأهمية هذه الشريحة المجتمعية والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة للعيش الكريم لهم ولأسرهم».

وأوضحت «أن الوزارة وضمن خطتها التشغيلية تسعى إلى عقد مزيد من الشراكات وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات لكبار المواطنين في الدولة، بحيث يتم توضيح الإعفاءات والخدمات والتسهيلات من خلال مذكرات التفاهم».

إعفاءات كبيرة

وأشارت إلى أن حامل بطاقة «مسرة» يتمتع بالإعفاء من بعض الاشتراطات الخاصة بكفالة خدم المنازل من وزارة الداخلية، وذلك حرصاً على توفير الرعاية المنزلية اللائقة لهذه الفئة.

بالإضافة إلى خدمة التسجيل المتنقل لكبار المواطنين في مراكز الخدمة التابعة لهيئة الإمارات للهوية، وخدمات البلديات المشاركة المتمثلة في الصيانة الزراعية، وتصريح أعمال مؤقتة وشهادة إتمام بنية تحتية، وطلبات تسوية الأراضي والطرق الخدمية وخصم على مواقف السيارات من الجهات المشاركة.

ولفتت إلى أن كبار المواطنين يحظون كذلك بمكاتب خاصة للمعاملات ومواقف خاصة للسيارات وأولوية في إنجاز الطلبات، وكراسٍ متحركة في المداخل الخاصة بمراكز الخدمة في الجهات الحكومية المشاركة، والحصول على خصومات المواصلات وسيارات النقل والأجرة، مبينة أن ذلك يتم بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ومؤسسة المواصلات بعجمان وهيئة رأس الخيمة للمواصلات.

خدمات صحية

وتطرقت إلى أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع تقدم خدمات صحية تشمل أن تكون لحاملي البطاقة الأولوية في حجز المواعيد، إضافة إلى تقديم الدعم في التنقل من وإلى المستشفيات حسب الحاجة وتوفير المرافق داخل المستشفى لضمان تقديم أقصى سبل الراحة، فيما عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة على إعطاء كبار المواطنين خصومات في المستشفيات الخاصة المشاركة وإعطائهم الأولوية في العيادات الخارجية والخدمات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من تأهيل مرافقين لكبار المواطنين على كيفية رعايتهم.

ولفتت إلى أن «مسرة» تتيح كذلك لحامليها توفير خصومات على خدمة التمريض المنزلي وخصومات على التوصيل من وإلى المستشفيات وتوفير المرافقين وخدمات علاجية أخرى، كما تتضمن البطاقة مزايا أخرى بما فيها الحصول على خصومات على الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بكبار المواطنين من الصيدليات.