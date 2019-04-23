سلطان القاسمي يبحث العلاقات مع وفد بيئي عُماني

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس في دارة الدكتور سلطان القاسمي وفداً بيئياً من سلطنة عُمان يرافقهم الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة.

وتبادل سموه والوفد العُماني الأحاديث ذات الاهتمام المشترك في الشأن البيئي وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي للبيئات المختلفة في المنطقة من خلال المبادرات والبرامج التوعوية التي تؤكد دور المجتمع الهام في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ووضع التشريعات القانونية الملائمة في حماية المناطق البيئية الحيوية.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب التاريخية العريقة لسلطنة عُمان والعلاقة الوطيدة المتأصلة بين دولة الإمارات والسلطنة بالإضافة إلى جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في جمع الكثير من الوثائق والمخطوطات التاريخية لسلطنة عُمان وحرصه على توثيقها ضمن أعماله التاريخية. وتجول سموه والوفد الزائر في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي.

حيث اطلع الوفد على أبرز ما تضمه الدارة من محتويات تاريخية ووثائق ومخطوطات هامة حول التاريخ العربي وتاريخ الخليج بالإضافة إلى قاعات الأوسمة والهدايا التذكارية التي تلقاها صاحب السمو حاكم الشارقة من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية.

وأشاد الوفد بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في مختلف الشؤون الثقافية والتاريخية والبيئية والتي انعكست على دور الشارقة المهم في المشهد الثقافي العربي والعالمي. حضر اللقاء الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعلي المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي.