خطاب نوايا للقضاء على التلوث بالنفايات البلاستيكية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مع ائتلاف يضم مجموعة من جهات حكومية ومنظمات غير حكومية وشركات قطاع خاص محلية وعالمية خطاب نوايا يستهدف القضاء على إشكالية التلوث بالنفايات البلاستيكية من مواد التغليف والتعبئة، وتعزيز تطبيق منظومة الاقتصادي الدائري، والإنتاج والاستهلاك المستدامين، تزامناً مع احتفالية اليوم العالمي للأرض.

التزام

وبموجب خطاب النوايا تلتزم الجهات الموقعة تجميع النفايات البلاستيكية من مواد التعبئة والتغليف في الدولة وتعمل على معالجتها وإعادة تدويرها. وتضم مجموعة الائتلاف «مشروع التعاون والابتكار في مجال الاقتصاد الدائري للبلاستيك» عدداً من مؤسسات وشركات القطاع الخاص ومنها باسف، بروج، تترا باك، كارفور، كوكاكولا، داو، ماكدونالدز الإمارات، نستله، بروكتر وغامبل، بيبسي كولا، يونيليفر، بالإضافة إلى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وجمعية الإمارات للطبيعة.

وجاء التوقيع خلال فعالية حوار طاولة مستديرة نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، حول أهداف التنمية المستدامة في الدولة، وخطط ومبادرات تحقيق منظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

وبموجب خطاب النوايا سيطلق الائتلاف مشروعاً تجريبياً في إمارة أبوظبي لاختبار التأثير الاقتصادي والبيئي للبلاستيك ومواد التغليف والتعبئة الأخرى، وذلك بهدف الخروج بتوصيات لتسريع الوصول لحلول مستدامة للبنية التحتية الأمثل لإدارة النفايات.

استدامة

وتعليقاً على توقيع خطاب النوايا وخلال حوار الطاولة المستديرة قال معالي الدكتور الزيودي: «إن تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات يمثل الهدف الرئيس لرؤية الإمارات 2021، ويعتمد تحقيق هذا الهدف في أحد أركانه الرئيسة على تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري وزيادة الوعي بالإنتاج والاستهلاك المستدامين، لذا تحرص الوزارة على إطلاق المبادرات والمشاريع التي من دورها تعزيز تحقيق الاستدامة على مستوى القطاع البيئي».

وأضاف: «ويمثل خطاب النوايا إحدى المبادرات الهامة لتعزيز تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري».

أدوار

يشمل الدور الذي سيتولاه الموقعون على خطاب النوايا بالإضافة إلى جمع وإعادة تدوير ومعالجة النفايات البلاستيكية من مواد التغليف والتعبئة، العمل على رفع الوعي العام لفئات المجتمع، وبالأخص في أبوظبي ضمن المشروع التجريبي الذي سيتم تطبيقه بموجب التعهد بأهمية الحفاظ على البيئة والتخلص السليم من النفايات البلاستيكية وأساسيات الاستهلاك المستدام.