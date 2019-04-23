بلدية دبي تنظم معرضاً بيئياً ضمن احتفالات يوم الأرض

افتتح داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، المعرض البيئي المقام ضمن احتفالات إدارة البيئة بيوم الأرض تحت شعار «حماية الكائنات الحية مسؤوليتنا».

وضم المع رض اللوحات المتأهلة في مسابقة «إلى براري دبي» والتي تضم 4 فئات مختلفة وهي الأطفال من 6 إلى 10 سنوات، الناشئة من عمر 11 إلى 17 سنة، الكبار من عمر 18 سنة فما فوق، وفئة أصحاب الهمم. وقال خالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة:

«إن بلدية دبي تحرص أشد الحرص على نشر ثقافة الوعي البيئي بغرض المحافظة على جودة عناصر البيئة في الإمارة والارتقاء بالبيئة. كما أن البلدية تسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الطبيعية البرية». كما أشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز السياحة البيئية في إمارة دبي.

ومن جانبها قالت المهندسة علياء الهرمودي، مدير إدارة البيئة: «ندرك بأن السياحة البيئية تساعد في جهود المحافظة على الاستدامة وحماية البيئة، لذلك فإننا نركز اهتمامنا على تثقيف المجتمع بشكل عام والأجيال الناشئة بشكل خاص من خلال مبادرات تعليمية ترفيهية تساعد على غرس مفاهيم وعادات حماية التراث البيئي والمحافظة عليه للأجيال القادمة، ولذلك أطلقنا مسابقة إلى براري دبي لتوعية المجتمع بأهمية زيارة المحميات».

وبلغ إجمالي المشاركات في المسابقة 600 لوحة تأهل منها 60 للمراحل النهائية، ويتيح المعرض لزوار البلدية والموظفين التصويت على اللوحات المفضلة من كل فئة، حيث سيتم تكريم الفائزين بجوائز قيمة. وتهدف مسابقة «إلى براري دبي» إلى تشجيع السياحة البيئية في إمارة دبي واكتشاف المحميات الطبيعية في الإمارة والتي تضم 8 محميات طبيعية. دبي - البيان