رزان المبارك: لم يعد بالإمكان تجاهل آثار تغير المناخ

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي بمناسبة الاحتفاء بيوم الأرض:

«إنه لم يعد بالإمكان تجاهل آثار تغير المناخ، فارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر يهدد الموائل وبقاء الأنواع والنظم البيئية الطبيعية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يتطلب تدخلاً مباشراً وفورياً وعالمياً للتخفيف من هذه الآثار الضارة، في السنوات الأخيرة، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة تدابير شاملة لتحسين إطار الاستدامة وتعزيز حماية التنوع البيولوجي المحلي والحياة البرية بالتعاون مع شركائها المحليين والعالميين».

وأضافت:«يمثل يوم الأرض، الذي نحتفل به تحت شعار «حماية الأنواع لدينا»، فرصة لإعادة تأكيد وتجديد التزامنا بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. فالعالم يشهد أسرع معدلات في تاريخ البشرية لانقراض النباتات والحشرات والحيوانات، مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفورية للتعاون عبر مختلف التخصصات، وإقامة شراكات بناءة لحماية كوكبنا والحفاظ على التوازن البيئي».

وتابعت العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي:«لا تعتبر الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية مهمة لتعزيز الجهود التي تقوم به هيئة البيئة - أبوظبي فحسب، ولكنها ضرورية أيضا لضمان مشاركتنا جميعاً في تأمين مستقبل مستدام. وبمناسبة يوم الأرض، دعونا نلتزم جميعاً بالعمل وبذل المزيد من الجهد لإيجاد أفضل السبل التي تضمن استدامة كوكبنا؛ فالخطوات البسيطة قد تُحدث فرقاً كبيراً».