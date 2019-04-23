شيخة الظاهري: الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لاستدامة البيئة

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بمناسبة الاحتفاء بيوم الأرض: «منذ تأسيسها، أوْلت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً لقضايا الحفاظ على البيئة واستدامتها، مستلهمة بذلك من نهج المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأحد أهم حماة الطبيعة في العالم.

لقد أنعم الله على دولة الإمارات بنظم بيئية طبيعية مزدهرة وتنوع بيولوجي فريد، من شجرة الغاف المحلية التي توفر مصدراً غذائياً للبشر والحيوانات الأليفة والبرية، وتوفر الظل من حرارة الصحراء الحارقة للحيوانات البرية، إلى الصقر المهيب الذي أصبح رمزاً لهويتنا الوطنية. ونحن بهيئة البيئة - أبوظبي نلتزم بحماية هذه الأنواع النباتية والحيوانية الغنية والمتنوعة والتي تعد أحد أهم أولوياتنا ومن صميم مهامنا».

وأضافت: «ومن خلال عملنا في هيئة البيئة - أبوظبي، نقوم بإدارة العديد من برامج المحافظة على الأنواع البرية والبحرية وندير العديد من المناطق المحمية، وقد أسفرت جهودنا عن تحقيق العديد من الإنجازات الهامة - بما في ذلك إعادة توطين المها العربي في دولة الإمارات، وإعادة توطين المها الأفريقي (أبو حراب) في نطاق انتشارها التاريخي في جمهورية تشاد.

وكذلك توفير الحماية والحفاظ على دلافين المحيط الهندي الحدباء، التي تحتضن مياه أبوظبي أكبر عدد منها في العالم». واختتمت: «ندعو الأفراد والشركات والمؤسسات إلى المشاركة بالجهود المبذولة لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الترابط بين الإنسان والبيئة، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، فمن واجبنا حماية هذه الموارد الطبيعية الثمينة والمحافظة عليها للأجيال القادمة».