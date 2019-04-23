«رعاية الأحداث» تتلقى 192 اتصالاً على الخط الساخن خلال 2018

المصدر: دبي - البيان

ترأّس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ27 ـ الدورة السابعة 2016 ـ 2020، في نادي ضباط شرطة دبي.

حيث استعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش والمدرجة على جدول الأعمال ومنها التقرير الإداري لبرنامج الجمعية وأنشطتها لعام 2018، في فرعي دبي والفجيرة وعرض أرقام الحالات التي استقبلها الخط الساخن خلال السنة والتي بلغت 192 اتصالاً، إضافة إلى اعتماد محضر الاجتماع السابق وعرض الموازنة المالية للعام 2019م، وكل ما استجد من أعمال الجمعية.

حضر الاجتماع سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبد الله، والدكتور منصور العور، والدكتور جاسم خليل ميرزا، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية.

إنجازات

وألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم كلمة رفع فيها التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأشاد معاليه بإنجازات أعضاء الجمعية المتميزة التي تم تحقيقها، خلال العام المنصرم، مشيراً إلى أن شعار العام الذي أطلقته حكومتنا الرشيدة هو (التسامح) والتسامح من القيم النبيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، والتي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعايش

وأضاف معاليه أن التسامح يشكل ضمانة أساسية للتعايش بين أفراد المجتمع واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته وتحقيق التلاحم الداخلي وضمان الأمن والاستقرار الذي تنعم به الدولة، لذا فإننا نتعهد بنشر قيم التسامح بين أفراد المجتمع وترسيخها لدى الأبناء.

ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان الشكر لكل من ساعد الجمعية في تحقيق أهدافها، وتدعيم رسالتها، سواء الدوائر العامة، أو المؤسسات الخاصة، أو الأفراد، وخص بالشكر أعضاء الجمعية الذين عملوا بإخلاص، وتفانوا لكي تحافظ الجمعية على ريادتها الناجحة، ومكانتها المرموقة، كما وجه معاليه الشكر لأجهزة الإعلام التي حرصت على إيصال رسائل الجمعية إلى الجمهور المستهدف منها، والشكر للجهاتِ التي قدمت الجهد والدعم والمال، لتعزيز أنشطة الجمعية، وتفعيل دورها.