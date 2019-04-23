شرطة دبي تعزز التعاون مع منظمة السياحة العالمية

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، زوراب بولوليكا شفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والوفد المرافق له، وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك من أجل مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات في مختلف المجالات، وفق توجيهات القيادة الرشيدة حسب اللواء المنصوري، الذي رحب بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية والوفد المرافق له.

حضر اللقاء المقدم مبارك بونواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، والمقدم طارق هلال، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية، والمقدم صالح المرزوقي، مدير مكتب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ضمن زيارة تهدف الى الاطلاع على تجربة الشرطة السياحية في شرطة دبي، بالإضافة الى تجربة الذكاء الاصطناعي والابتكار.

مواكبة

وقام اللواء المنصوري بإهداء زوراب بولوليكا شفيلي درعاً تذكارية بمناسبة زيارته للقيادة العامة لشرطة دبي، وعبر بولوليكا شفيلي عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل، مشيداً بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد.