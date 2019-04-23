«حصنتك» يعلن تفاصيل تسجيل المباني التجارية والسكنية والمنشآت العامة

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أعلنت إدارة «حصنتك»، نظام الأمان الحديث لحماية الأرواح والممتلكات من الحرائق والحالات الطارئة المطبق حالياً في جميع أنحاء الدولة، عن تفاصيل تسجيل المتاجر ومراكز التسوق والمستودعات، بالإضافة إلى المباني التجارية والسكنية والفنادق والمنشآت العامة بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأماكن العامة الأخرى.

مبادرة

ويعد «حصنتك» مبادرة بين وزارة الداخلية وشركة إنجازات لأنظمة البيانات، إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الرائدة في المنطقة، وهي مصممة لرفع كفاءة استجابة خدمات الطوارئ لجميع أجهزة الإنذار من الحريق والطوارئ من خلال نظام أمان حديث يساعد على اختصار أوقات الاستجابة، ورفع كفاءتها لكل الحالات الطارئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يقلل من الأخطار على الأرواح والممتلكات.

ويمكن لملّاك المباني وممثليهم التسجيل في النظام عبر الموقع الإلكتروني لنظام «حصنتك» على www.hassantuk.gov.ae وعبر مكاتب «تسهيل» المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم قريباً الإعلان عن مزيد من المعلومات حول مرافق التسجيل في «حصنتك».

أهمية

وأكد العقيد خبير علي المطوع رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع حصنتك، على أهمية تسجيل المباني التجارية في نظام «حصنتك» التي يساهم في حماية الأرواح والممتلكات ويوفر أفضل وأحدث المعايير المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحرائق.

وذلك دعماً لأهداف رؤية الإمارات 2021 في جعل الدولة واحدة من أكثر البلدان أمناً في العالم، مشيراً إلى أن نظام «حصنتك» يقدم حلولاً مبتكرة من شأنها تعزيز كفاءة نظم أمن وسلامة المباني والارتقاء بجودة خدمات الاستجابة للطوارئ وتحقيق أعلى درجات الشعور بالأمان لدى كل أفراد المجتمع.

حماية

ومن جانبه قال عاطف البريكي، مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة إنجازات لنظم البيانات: «إن مهمتنا الأساسية هي توفير نظام يحصن أفراد المجتمع ويساعد على حماية الأرواح والممتلكات من الحرائق وغيرها من الحالات الطارئة التي تهدد الحياة، لذا قامت إنجازات لنظم البيانات وبالتعاون مع وزارة الداخلية بتطوير نظام «حصنتك» بهدف توفير أقصى درجات السلامة للمجتمع سواء في المنازل أو مكاتب العمل أو أي مبنى عام من خلال استخدام بيانات فعالة لأنظمة إنذار الحريق في المباني، مع ضمان الصيانة الدورية اللازمة لجميع أنظمة السلامة.

حيث يزيد نظام «حصنتك» من فاعلية هذه الأنظمة ويوفر المزيد من الحماية للأرواح والممتلكات». ويمكن الاطلاع على تفاصيل آلية التسجيل الكاملة في الموقع الإلكتروني لنظام «حصنتك» عبر www.hassantuk.moi.gov.ae. حيث يعتمد هيكل الرسوم على سلسلة من خمس فئات تم تحديدها من خلال تصنيف المبنى من حيث المساحة المربعية وارتفاعه ومساحة الأرض الإجمالية.