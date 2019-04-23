شرطة دبي تطلع على تجربة إدارة النقل والمشاغل بشرطة أبوظبي

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

اطلع وفد من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي على تجربة وآلية عمل إدارة النقل والمشاغل بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي.

واستعرض العقيد الدكتور أحمد الشبلي، مدير إدارة النقل والمشاغل، تجربة شرطة أبو ظبي في صيانة وإصلاح المركبات والآليات العسكرية والتعاقد مع الشريك الاستراتيجي مؤسسة الإمارات للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات) لتقديم عمليات الصيانة والإصلاح للمركبات.

آلية

وتعرف الوفد برئاسة العقيد طيار عمر حسين عبدالله مدير إدارة المشاغل الميكانيكية بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي على آلية صيانة المركبات، وأفضل المقارنات المعيارية التي تمت في هذا المجال، وأهم المؤشرات التشغيلية لقياس أداء عمليات الصيانة الدورية والسنوية للمركبات والخدمات الفنية المشمولة بعقد الصيانة.

وتجول الوفد في ورش الصيانة والإصلاح اطلع خلالها على سير العمل، مشيداً بتجربة شرطة أبوظبي في هذا المجال.