«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار 25 ألف سلعة خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، عن رصدها نحو 110 ملايين درهم لتخفيض أسعار أكثر من 25 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المبارك، مع تحقيق مبيعات إجمالية متوقعة مقدارها 650 مليون درهم خلال فترة الحملات.

كما أعلنت ارتفاع صافي أرباحها بـ 26.5% للربع الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة مقدارها 28.8 مليون درهم، حيث ارتفعت من 109.7 ملايين درهم إلى 138.5 مليون درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته تعاونية الاتحاد بشأن استعداداتها لشهر رمضان 2019، بحضور خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، ومجر الدين نائب مدير قطاع الشؤون التجارية، وعماد راشد مدير قسم الإعلام، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وخلال المؤتمر، قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «حققت تعاونية الاتحاد أرباحاً صافية بمبلغ وقدره 138.5 مليون درهم للربع الأول من عام 2019 وبنسبة زيادة نحو 26.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بالرغم من انخفاض أسعار المنتجات بنحو 7.5% خلال عام 2019، نتيجة للعروض الترويجية التي طرحتها التعاونية خلال الربع الأول لعام 2019.

كما تنوي تكثيفها خلال الربع الثاني مما سيكون له أبلغ الأثر في التخفيف عن كاهل المستهلكين من مواطنين ومقيمين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال طرح 10 حملات ترويجية تمتد على مدار 60 يوماً لتوفير السلع الاستهلاكية الرئيسية بحسومات تصل لغاية 90% على 25 ألف سلعة غذائية وغير غذائية، وستتميز هذه الحملات بكونها معفاة من ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المعروضة.

والتي رصدت لها 110 ملايين درهم، مشيراً إلى أن الحملات الترويجية راعت التعدد والتنوع الثقافي والسكاني في الدولة، حيث شملت الحملات منتجات متنوعة تلبي احتياجات كافة الجاليات الموجودة في الدولة.

وأضاف الفلاسي: «نمت صافي أرباح المراكز التجارية بنحو 38%، وصافي أرباح الفروع بنحو 25%، في حين نمت إجمالي الإيرادات الكلية بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018. ويعد أداء تعاونية الاتحاد خلال الربع الأول لعام 2019 هو الأفضل لها على الإطلاق خلال مسيرتها الممتدة إلى أكثر من 37 سنة».

كميات كافية

وأكد الفلاسي أن التعاونية وقعت اتفاقيات مع الموردين لتوفير كميات كافية من السلع الاستهلاكية الأساسية الغذائية وغير الغذائية خلال شهر رمضان.

وأعلن الفلاسي على هامش المؤتمر الصحفي عن افتتاح فرع جديد لتعاونية الاتحاد خلال أيام قليلة وقبل حلول شهر رمضان المبارك في منطقة ند الشبا.