684 ألف درهم قيمة المير الرمضاني من «بيت الخير» في عجمان لـ400 أسرة

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت أميرة محمد شاكر مديرة فرع جمعية بيت الخير في عجمان عن بدء توزيع مشروع المير الرمضاني في عام التسامح، والذي يستهدف 400 أسرة متعففة ومعوزة ومن الفئات المستحقة، خلال توزيع كوبونات مواد غذائية بقيمة مالية تُقدر بنحو 684 ألف درهم.

وقالت: إن قيمة المساعدات المقدمة للأسر والفئات المستهدفة خلال العام الجاري زادت بقيمة 30% مقارنة بالعام الماضي، وأرجعت أميرة شاكر هذا الارتفاع إلى العمل الدؤوب لتجسيد قيم الخير والعطاء وسد احتياجات تلك الأسر بما يوفر لهم الحياة الكريمة، ويكرس العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي الموجود في الدولة والمنبثق من القيم النبيلة للقيادة الوطنية في دولة الإمارات.

وأكدت المُضي قُدماً في تنفيذ عدة مشاريع متعلقة بشهر رمضان المبارك، خلال المرحلة المقبلة والمقسمة بحسب مراحل العمل،والتي ستشمل كافة الجوانب المادية والعينية لتكريس قيم المحبة والتراحم بين مختلف فئات المجتمع.

وأشارت مديرة فرع بيت الخير في عجمان إلى أنه يتم تقديم العديد من المساعدات والخدمات التي تستهدف كبار المواطنين والدعم لهم بالشراكة مع كافة المؤسسات الخيرية والحكومية العاملة في الإمارة، حيث إنه جزء من منظومة عمل وطني متكامل.