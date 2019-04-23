اعتماد 60 خيمة رمضانية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

اعتمدت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين الموافقة على تركيب 60 خيمة رمضانية في مختلف مناطق الإمارة، بعد التأكد من مطابقتها لاشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق.

وأكد الرائد أحمد سالم بن شقوي مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين بالإنابة، أن الإدارة أطلقت مبادرة (رمضان أمان) والتي سيتخللها 9 حملات فرعية خلال الشهر المبارك سعياً إلى تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة في جميع المرافق والخدمات خصوصاً - في الخيام الرمضانية وخيام العزاء، كما أكد أن كثرة الفعاليات في شهر رمضان المبارك تتطلب من إدارة الدفاع المدني رفع درجة الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة، داعياً كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند إنشاء الخيم.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين بالإنابة إن موافقة إدارة الدفاع المدني تعد شرطاً أساسياً لنصب الخيام الرمضانية في الإمارة، كما أن قسم الحماية المدنية والسلامة وقسم المراكز سوف ينظمون جولات وزيارات ميدانية قبل وخلال شهر رمضان المبارك للتأكد من الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في الخيام.

مبيناً أن هناك اشتراطات وضعها الدفاع المدني لا بد من توافرها في الخيام لدرء مخاطر الحرائق، ولعل أبرزها وجود مسافات فاصلة بين وحدة التكييف والمولدات الكهربائية، وأن تلبي المواد المستخدمة في صناعة الخيم معايير عدم انتشار اللهب وتكون مقاومة للحريق.

وأضاف أن من الاشتراطات حماية التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، وتوفير قاطع كهربائي مع مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية على القواطع الكهربائية، وخلو موقع الخيم من السوائل والمواد القابلة للاشتعال خلال فترة الاستخدام، و لا يسمح بوجود أسطوانات أو خزانات الغاز البترولي المسال، وتوفير مطفأة يدوية بالكمية المطلوبة والتي تغطي مساحة الخيمة وتكون موجودة على المخارج، إضافة الى توفير مساحات كافية للإخلاء وان يكون بالخيام أكثر من مخرج للطوارئ.

ولفت إلى جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ لتقديم الدعم والعون والمساعدة في حال طلبها من المواطنين والمقيمين عند الحاجة وعلى مدار الساعة حفاظاً على آمن وسلامة الجميع.