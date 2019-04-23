افتتاح 18 مسجداً جديداً في رأس الخيمة قريباً

المصدر: رأس الخيمة أحمد ابوالفتوح

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، على الرعاية التي تجدها بيوت الله وعمارتها من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، في دلالة واضحة على مدى جهود الدولة وما تحمله من ترجمة عملية للتسامح الديني الذي يتمتع به المجتمع الإماراتي.

وأشار خلال افتتاح مسجد المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن صقر القاسمي في إمارة رأس الخيمة، أول من أمس، إلى أن المساجد في إمارة رأس الخيمة تشكل جزءاً من طابعها المعماري الذي تتميز به في مختلف مناطق دولة الإمارات، مؤكداً على دور ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واهتمامه برعاية المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.

إعادة فرش

وكشف الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عن افتتاح 18 مسجداً جديداً في إمارة رأس الخيمة خلال الأيام المقبلة وإطلاق مشروع صيانة المساجد وتجهيزها استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالإضافة لإعادة فرش المساجد ضمن استراتيجية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

مؤكداً أن المساجد في دولة الإمارات تمثل نموذجاً عصرياً يفتخر به كل مسلم ويشعر بالروحانية في رحاب هذه المساجد التي تم إنشاؤها وفق أعلى المعايير للطراز التراثي الإسلامي وتتميز بالعمارة الإماراتية.

وأكد الكعبي، على جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الاهتمام بشؤون المسلمين والعمل على تهيئة المساجد لأداء الصلاة، حيث تمتاز مساجد الدولة بتصاميمها المعمارية الفريدة التي تعكس القيم الإسلامية المتأصلة في دولة الإمارات.

الطراز الإسلامي

وأشار إلى أن مسجد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي المقام في منطقة النخيل برأس الخيمة تم تشييده على الطراز الإسلامي الإماراتي بمساحة 5360 متراً مربعاً ويتسع لـ 3200 مصلٍ (2700 للرجال و500 للنساء)، ويتكون من دور أرضي بمساحة 2339 متراً مربعاً.

ويضم طابق میزانین بمساحة 2339 متراً مربعاً إلى جانب ملحق خارجي على مساحة 560 متراً مربعاً يتكون من طابقين، إلى جانب ملحق خدمات بمساحة 120 متراً مربعاً، ويزين المسجد 7 قباب متفاوتة الحجم بارتفاع 85.4 متراً من مستوى السقف، وتتوسط هذه القباب قبة مركزية بقطر 85.23 متراً وبارتفاع 30.31 متراً عن أرض المسجد الذي يضم مئذنتين بارتفاع 55.62 متراً.

الحضور

افتتح جامع المغفور له الشيخ سلطان بن صقر القاسمي بمنطقة النخيل، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أول من أمس، بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ فاهم بن عبدالله القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي.

والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان البلاد وجموع المصلين.