25 مليون درهم كلفة تطوير الحي التراثي في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن القيادة الحكيمة في الإمارة تسعى بشكل دائم للأخذ بأيدي المستثمرين ودعمهم لإقامة مشاريع ناجحة وسط بيئة مثالية توفر كافة مقومات النجاح والاستمرار.

جاء ذلك تعقيباً منه على ملتقى المستثمرين الأول الذي نظمته الدائرة في متحف عجمان للتعريف بمشروع تطوير الحي التراثي في الإمارة، ولفت الى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 25 مليون درهم يعمل على تعزيز المنطقة المحيطة بالمتحف وأولى اهتماماً لافتاً بالحفاظ على الأشجار المعمرة والبساط الأخضر في المنطقة التاريخية، وقد حرص المصممون على تصميم المباني، التي تنسجم مع الأشجار التي استخدمت كمظلات طبيعية بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية.

وذكر أن مشروع تطوير الحي التراثي في المدينة سيكون وجهة سياحية استثمارية جديدة في الإمارة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في عجمان، حيث يشتمل المشروع على نماذج مختلفة من الفرص الاستثمارية بمختلف المساحات والاستخدامات بأسعار تنافسية دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن الملتقى قدم عرضاً توضيحياً للحضور حول المشروع وأهدافه ومنحهم فرصاً متنوعة للتعرف على المشروع ومساعدتهم على فتح مشاريعهم الناجحة.

وأكد أن الكفاءات المؤهلة بالدائرة وبالتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان عملت على تصميم المشروع ليحافظ على الأصل القائم مع التطوير عليه، فالمشروع يحتفظ بالهوية الأصيلة للإمارة ويضم موروثاتنا العريقة ويقع في المنطقة التاريخية ليتميز بموقع استراتيجي باحتضانه لمتحف عجمان والذي يعد أحد أقدم القصور في الخليج العربي، وسوق صالح التاريخي بما يرتقي به ليكون مشروعاً نابضاً بالحياة ومرفداً للثقافة والاقتصاد والسياحة.

من جهته قدم الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية رئيس المشروع شرحاً مفصلاً للمستثمرين عن المشروع الذي بدأ أولى خطواته في عام 2018 ليقام على مساحة تبلغ 5300 متر مربع، موضحاً أن المشروع حافظ على الموروثات والمحتويات الأثرية والقوارب التاريخية في الموقع ليمنح الزائر تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة.

كما سيضيف المشروع عدداً كبيراً من الفعاليات المحلية والدولية والاحتفالات الدينية والسياحية. من جهتها أوضحت المهندسة حورية البلوشي رئيس قسم المشاريع وتطوير الأعمال مدير المشروع أن القيادة الحكيمة في عجمان تسعى بشكل دائم ودؤوب لإيجاد فرص استثمارية متنوعة للشباب.