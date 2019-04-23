نادي الإمارات العلمي يشارك في البطولة العالمية للروبوت بالولايات المتحدة

المصدر: دبي - وام

يشارك نادي الإمارات العلمي - التابع لندوة الثقافة والعلوم - في البطولة العالمية للروبوت بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري.

وتعتبر البطولة العالمية للروبوت «فيكس للروبوتات التعليمية» من أقوى المسابقات العالمية في مجال الروبوت ويشارك النادي فيها بفريقين من الطلاب والطالبات من إجمالي 411 فريقاً على مستوى العالم من المرحلة العمرية 9 سنوات حتى نهاية المتوسطة.

تهدف البطولة إلى تحقيق مستويات عالية من النجاح اعتماداً على تكنولوجيا البرمجة وتعزيز المهارات الفنية والشخصية الضرورية للطالب، لتحقيق النجاح المطلوب في القرن 21، إضافة إلى بث روح التنافس البناء بين الطلبة والتحدي لإنجاز مهام محددة.

يشار إلى أن طلبة نادي الإمارات العلمي قد خاضوا عدة مسابقات فرعية قبل التأهل للبطولة العالمية منها التي عقدت في مقر النادي العلمي ومدرسة أسماء بنت النعمان في دبي ومروراً بالبطولة الوطنية والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم واكتسب الطلبة خلال هذه المرحلة والتي تقترب من ستة أشهر خبرات متعددة في التعامل مع البرمجة المتقدمة وأساليب التصميم المبتكر وكيفية التعامل مع المشكلات ووضع الحلول المختلفة.