«قضاء أبوظبي» تطلق منصة الإعلام الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، منصة الإعلام الذكي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإعلامية، وتسهيل وصول الإعلاميين للمعلومة، بما يحقق الهدف المشترك نحو ترسيخ إعلام قضائي مسؤول قائم على شفافية القضاء واحترام حرية الإعلام تحت سقف القانون.

وأكد المستشار العبري أن دائرة القضاء في أبوظبي تعمل وفق خطة طموحة نحو تجويد خدماتها عبر التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية بما يتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي 2030، مشيراً إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، في التواصل الفعال مع المجتمع، وتعزيز العلاقة مع مختلف وسائل الإعلام على أسس من المسؤولية والاحترام وتحت سقف القانون.

وأضاف أن نظام الإعلام الذكي يوفر منصة مشتركة بين الدائرة ووسائل الإعلام، تهدف إلى تطوير نشر المواد الإعلامية عن دائرة القضاء وإيصال رسالتها المجتمعية بفاعلية، وذلك في إطار نظام إلكتروني متكامل يتضمن نشر ورصد وأرشفة جميع المواد المقروءة والمرئية والمسموعة، وقياس مدى التأثير العام وأثر الحملات الإعلامية على الجمهور المستهدف.