لجنة الأسر المتعففة بدار البر تدعم 500 أسرة في عجمان

المصدر: عجمان - وام

قدمت لجنة الأسر المتعففة في دار البر 130 وحدة تبريد ومواد غذائية لـ500 أسرة محتاجة في عجمان وذلك تعزيزاً لأواصر التعاون في مجال الدعم الخيري والإنساني وتفعيلاً للاتفاقيات الموقعة بين مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ولجنة الأسر المتعففة.

واستقبلت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، علي حسن العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة بمقر المؤسسة والذي قدم دعماً لسد احتياجات 500 أسرة معوزة من المواد الغذائية توزع للأسر المكفولة لدى مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وكذلك تقديم 130 وحدة تبريد للأسر المحتاجة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي إن المؤسسة تحرص على مد جسور التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الخيرية العاملة في الدولة ومنها لجنة الأسر المتعففة التي تمثل رافداً أساسياً من روافد العمل الخيري والإنساني وداعماً متواصلاً لجهود عمل المؤسسة كما أن دعم اللجنة بمواد غذائية للأسر تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تأكيد حقيقي ومبدأ ثابت في نهج اللجنة المتواصل.

ومن جانبه عدّ علي حسن العاصي أن التعاون البناء مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية يأتي نتيجة للشراكة المجتمعية المتواصلة والهادفة إلى توفير كل ممهدات الحياة الكريمة للأسر المعوزة والمتعففة المكفولة لدى مؤسسة حميد الخيرية التي أصبحت منارة إنسانية متكاملة المعاني والقيم بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والذي يعد حافزاً متواصلاً للعمل والعطاء بشتى المجالات.