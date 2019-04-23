«الابتكار في الصيدلة» يناقش التحديات في الشؤون التنظيمية للدواء

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي وكليفلاند كلينك - أبوظبي النسخة الرابعة من مؤتمر الصيدلة تحت شعار: «الابتكار في الصيدلة»، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في هذا المجال من الجامعات الأمريكية والأوروبية الطبية والتعليمية والمؤسسات الصحية والصيدلانية العالمية والسلامة الدوائية وغيرها من المؤسسات العلمية.

ويهدف المؤتمر الذي يقام بفندق الجميرا أبراج الاتحاد خلال يومي 25 و26 أبريل الجاري إلى مناقشة الابتكار في الصيدلة الجينية، والأتمتة المعلوماتية في الصيدلة الاقتصاد الدوائي وتقييم التكنولوجيات الصحية والتطور في العلاجات الدوائية والممارسات الصيدلانية المتقدمة.