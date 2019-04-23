«زايد العليا لأصحاب الهمم» تطلق 18 مبادرة في أسبوع الأصم العربي الـ 44

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

أعلن الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة «إمسام» في الأمم المتحدة عن إطلاق مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم 18 مبادرة في أسبوع الأصم العربي، وذلك في أبوظبي والظفرة والعين بهدف توعية المجتمع بالخصوصية التي تتمتع بها فئة الصم، والتعريف بقدرات العاملين منهم، إضافة إلى توعية المجتمع بضرورة تأهيل وتوظيف فئة الصم.

كما نسعى إلى خلق سبل ووسائل تضمن تعزيز دور العاملين من الصم في مجال عملهم، وإلى تحقيق الاندماج بين العاملين من الصم وأقرانهم الأسوياء، وإبراز نماذج ناجحة في مجال العمل من فئة الصم. جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع الأصم العربي الـ44 بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمنطقة العين تحت شعار «توظيف الصم مسؤولية مجتمع» وبحضور عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالإنابة بالمؤسسة، ومصبح سعيد النيادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم، وعدد من أولياء أمور الطلاب، وشخصيات من المجتمع المحلي والطلبة أصحاب الهمم.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم: «إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تبذل قصارى جهدها نحو المزيد من العمل لتطوير الخدمات التي تستهدف أصحاب الهمم عموماً وفئة الصم بشكل خاص من خلال العمل على تأهيلهم وتدريبهم، والسعي لتوفير فرص العمل المناسبة لهم والاستفادة من طاقاتهم والسعي من أجل دمجهم في المجتمع». فيما قال عبد الله إسماعيل الكمالي رئيس قطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لـ«البيان»: «نسعى من خلال مؤسسة زايد العليا إلى تمكين أصحاب الهمم تعليمياً ومهنياً ليكونوا منتجين وإيجابيين في مجتمعهم».