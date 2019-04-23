صندوق تكافل الصحفيين يمنح 20 قرضاً لأعضائه

المصدر: دبي - البيان

أقر مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي التابع لجمعية الصحفيين في اجتماعه أمس، أول دفعة من طلبات القروض التي تقدم بها الأعضاء عقب تشكيل المجلس خلال شهر مارس الماضي، وتمت الموافقة على 20 طلباً لمنح القروض، من الطلبات المقدمة من أعضاء الصندوق والتي بلغ عددها 78 طلباً بينها طلبات كانت على قائمة الانتظار منذ عام 2015.

وأكدت إدارة الصندوق أن الموافقة تمت بناء على استيفاء المستندات المطلوبة لمنح القرض وطبقاً للشروط ولائحة النظام الأساسي للصندوق.

وأوضحت الإدارة أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها هي 10 طلبات للعضوية العاملة بإجمالي 500 ألف درهم، و10 طلبات للعضوية المنتسبة بإجمالي 250 ألف درهم، كما وافق مجلس الإدارة على صرف إعانة وفاة قدرها 75 ألف درهم طبقاً للنظام الأساسي للصندوق.

وخلال الاجتماع شكل مجلس الإدارة مجموعة من اللجان الخاصة بتسيير وتيسير العمل منها: لجنة العضوية والقروض ولجنة تنمية الموارد ولجنة الدعم الاجتماعي ولجنة الأنشطة والفعاليات وتضم هذه اللجان أعضاء من الجمعية العمومية، بالإضافة إلى عضو من مجلس الإدارة.

كما ناقش المجلس ملف الأعضاء الممتنعين عن سداد الأقساط الخاصة بالعروض السابق منحها لهم وقرر مخاطبة المعنيين لدعوتهم إلى سرعة سداد الشيكات المرتدة منهم لاستعادة أموال الصندوق كي يقوم الصندوق بدوره في منح زملاء آخرين قروضاً دون اللجوء إلى أية إجراءات قانونية لحفظ حقوق الصندوق.