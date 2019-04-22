وزارة الخارجية تؤكد سلامة مواطني الإمارات في سريلانكا

المصدر: وام

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سلامة المواطنين الإماراتيين الموجودين في سريلانكا، وذلك في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في العاصمة كولومبو ومدنا سريلانكية أخرى، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وصرح أحمد المعلا سفير الدولة في كولومبو أن جميع المواطنين الإماراتيين في سيرلانكا بخير، مشيراً إلى أن سفارة الدولة في كولومبو على اتصال مستمر معهم وتتابع أحوالهم بشكل مباشر، مؤكداً حرص دولة الإمارات على سلامة مواطنيها ومتابعة ظروفهم والاطمئنان على أحوالهم في الخارج.

كما حثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة المواطنين المسافرين خارج الدولة إلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي التي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج ومواطني الدولة المسجلين في الخدمة في حالات الأزمات والطوارئ بهدف إعادتهم إلى أرض الدولة سالمين، والتي بإمكانهم التسجيل فيها عبر موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي UAE MoFA أو عبر الرقم التالي 80044444 .