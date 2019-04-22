محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان قضايا الوطن والمواطنين

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله ".. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتبادل سموهما - خلال لقائهما في مجلس قصر البحر بأبوظبي - الأحاديث الأخوية وتناولا عددا من القضايا الوطنية والشؤون التي تهم المواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة الدولة عالميا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".

وأكد سموهما أن قيادة الدولة الحكيمة حريصة على تحقيق سعادة المواطن ورفاه المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة لأبناء الوطن كافة.. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها لتواصل مسيرة تقدمها إلى المستقبل المزدهر الذي تنشده لأجيالها في ظل التلاحم الوطني وعمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة وشعب الإمارات.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.