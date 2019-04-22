«الهوية والجنسية» تعتمد مبادرات لتطوير الخدمات الرقمية للمواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حرصه على مواصلة تطوير منظومة الخدمات، التي تقدمها الهيئة للمواطنين والارتقاء بها، بحيث تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لأحدث التقنيات والتطبيقات المبتكرة، التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس، وتيسر لهم إنجاز كل المعاملات المتعلقة بمختلف شؤونهم بأقل جهد وأقصر وقت ممكنين.

جهود

ووجه المجلس كل إدارات وقطاعات الهيئة بتكثيف الجهود وتنفيذ المبادرات التي تكفل تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 في ما يتعلق بخدمات الهوية والجنسية والإقامة والمنافذ، بحيث تنافس على المراكز الأولى على المستوى العالمي، وذلك من خلال ابتكار المزيد من الخدمات الإلكترونية والذكية في هذه المجالات ومواصلة تنويع منصات الخدمة، التي يمكن من خلالها الحصول عليها وتوفيرها في أي زمان ومن كل مكان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس لعام 2019، الذي عقد في مقر الإدارة العامة للهوية بمدينة خليفة في أبوظبي برئاسة علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

إنجازات

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي في مجال تطوير خدماتها الرقمية وفي مقدمتها التطبيق الذكي والاستمارة الموحدة وأعرب عن ارتياحه تجاهها، مؤكداً أهمية أن تنعكس كل تلك الإنجازات بشكل مباشر على أرض الواقع لتسهم في تمكين الهيئة من تحقيق الريادة في تقديم خدماتها وإسعاد متعامليها وابتكار المزيد من الخدمات النوعية.

وناقش المجلس المشاريع والمبادرات والخدمات الجديدة التي سيتم استحداثها خلال العام الجاري.