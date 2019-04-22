«إقامة دبي» تنظّم معرض «مبتكرو المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، معرض «مبتكرو المستقبل» بمشاركة 15 مخترعاً ومخترعة من طلاب وطالبات المدارس والجامعات، تزامناً مع اليوم العالمي للابتكار الذي يصادف 21 أبريل من كل عام، حيث أقيم المعرض في مركز الإبداع والابتكار بإقامة دبي، وذلك بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور ومساعدي المدير العام وعدد من كبار الضباط في إقامة دبي.

مشروع

وعلى هامش المعرض تحاور اللواء محمد المري مع المخترعة الإماراتية هدى أحمد أهلي من جامعة Imperial College London وذلك عبر بث مباشر من العاصمة البريطانية لندن، واستمع خلالها إلى تفاصيل تطويرها لمشروع في مجال الطاقة المستدامة، وهو عبارة عن خلايا شمسية شفافة يمكن أن تستخدمه في النوافذ والمباني لتستمد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي حصل على جائزة أفضل مشروع في هذا المجال من المعهد البريطاني للهندسة.

واطلع اللواء المري خلال المعرض على كافة الاختراعات التي نفذها طلاب وطالبات المدارس والجامعات، معرباً عن سعادته لما رآه في المعرض من أفكار جديدة وخلّاقة لمخترعين بسواعد الشباب من مختلف الجنسيات، والذي أثمر عنها 15 اختراعاً مميزاً ممثلاً في مشروع عين الشرطة، ومشروع الأيدي الناطقة، ومشروع روبوت فزعة، ومشروع كاشف المخدرات، ومشروع التعقيم التلقائي لأجهزة البصمة، ومشروع تسريع الأجهزة لمعالجة البيانات الآمنة والخاصة، ومشروع مهاجم، ومشروع ميار، ومشروع Ethan & Co، ومشروع Solarino، ومشروع Smart UAE، ومشروع المواقف الذكية، ومشروع الروبوت الذكي.

تفاعل

وعبّر اللواء المري عن سعادته بلقاء كوكبة من المخترعين الشباب والحديث إليهم حول اختراعاتهم وأفكارهم الإبداعية التي تعكس مدى إدراكهم لأهمية الابتكار، وتسخير طاقاتهم لإيجاد حلول واختراعات متميزة تعزز من تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.