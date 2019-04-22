نهيان بن مبارك: نعمل لجعل التسامح أسلوب حياة

المصدر: عجمان - وام

أطلقت وزارة التسامح الدورة السادسة من برنامج فرسان التسامح بإمارة عجمان، أمس، وعلى مدى 3 أيام حيث تم تخصيصها للسيدات بمختلف الدوائر الحكومية، بمشاركة أكثر من 20 جهة محلية واتحادية من إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن الهدف الرئيسي من برنامج فرسان التسامح هو أن نصل بقيم التعايش وقبول الآخر إلى كل مكان على أرض الدولة، وأن تنعكس صور التسامح على كل التعاملات ليصبح التسامح أسلوب حياة.

ونبه معاليه إلى أن برنامج «فرسان التسامح» حريص على أن يصل بأنشطته إلى كل إمارات الدولة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة وطلاب الجامعة من الالتحاق بالبرنامج ليصبحوا فرساناً وفارسات للتسامح على المستويين المحلي والدولي، مؤكداً سعى وزارة التسامح للتعاون مع كل مؤسسات الدولة المحلية والاتحادية لكي ينجح البرنامج بتحقيق أهدافه، مشيداً باهتمام عدد كبير من الوزارة والهيئات والدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية للمشاركة بفاعلية وإثراء البرنامج.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن معدلات الإقبال على المشاركة تؤكد النجاحات التي حققها البرنامج على مدى دوراته الخمس السابقة، مؤكداً أن خريجي البرنامج الذين تجاوزوا 200 فارس وفارسة للتسامح، يحظون بدعم ومساندة وزارة التسامح في كل مبادراتهم ومشاريعهم المتعلقة بتعزيز قيم التسامح والتعايش قبول الآخر، موضحاً أن هدف برنامج فرسان التسامح خلال المرحلة الحالية هو التركيز على نشر خصال وقدرات وصفات الشخصية المتسامحة، لأننا نؤمن بأن رسالة التسامح تنطلق من الأفراد إلى الأسر والمجتمعات المحلية ومن ثم الوطن ككل، ثم إلى العالم كله.

وأكد معاليه أن التعريف الإماراتي للتسامح يضمن للإنسان مهما كان دينه أو لونه أو جنسه أو ثقافته أو عرقه حقوقاً واضحة كونه إنساناً، ويفرض عليه واجبات تضمن التعايش السلمي للمجتمعات، ويقبل الاختلاف ويحترم الآخر، في إطار السعي لإعلاء قيم التعاون بديلاً للمنافسة والمواجهة التي تورث التعصب والتطرف، وذلك لتحقيق المصلحة العامة للفرد والمجتمع وفق القانون العادل، الذي يحرص على حقوق الجميع، حرصه على تطوير المجتمع ونهضته ورفاهيته، مؤكداً أن برنامج «فرسان التسامح» يعد باباً مهماً للانطلاق إلى تعريف كل فئات المجتمع بأدوارهم وواجباتهم وحقوقهم في ما يتعلق بقيم التسامح، إضافة إلى أكثر من 20 مبادرة أخرى تنظمها الوزارة ولذا يعد «فرسان التسامح» صورة مثالية للتعاون مع الشركاء المحليين والاتحاديين وفق آلية واضحة لتحقيق الأهداف السامية ونشر القيم العليا للتسامح.

وأعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الهدف الأسمى للجميع هو تمكين جميع أفراد وفئات المجتمع، كي يكونوا طاقة إيجابية تسهم في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في ربوع الدولة، مشيداً برعاية ودعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة لكل الجهود التي تعزز التسامح، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.