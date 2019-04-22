بحث التعاون البرلماني بين «الوطني» ومجلس الدوما الروسي

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث عبد العزيز عبد الله الزعابي، النائب الثاني لرئيسة المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية، لدى استقباله في مقر المجلس في أبوظبي، أمس، وفداً برلمانياً من مجلس الدوما الروسي، ضم سايتيف بويسار منسق مجموعة العلاقات مع المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء المجموعة، سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، لا سيما البرلمانية منها، وكيفية العمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز وتفعيل علاقات التعاون البرلماني، من خلال توقيع مذكرة تفاهم، وإنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الجانبين، فضلاً عن أهمية تبادل الزيارات والخبرات، وتوحيد الرؤى والمواقف في المحافل الدولية، بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، وحرصهما على تنمية التعاون الاستراتيجي.

كما جرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين، واستعراض الجهود الإماراتية والروسية لحل عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ودورهما في مكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً، والعمل المشترك على تجفيف منابع ومصادر تمويله، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، من أجل عودة الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

ومن جهته، أطلع أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، رئيس وأعضاء الوفد الزائر، على اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية والسياسية، ومراحل تطور الحياة البرلمانية في الدولة.