نهيان بن مبارك يبحث علاقات الصداقة مع وفد الدوما الروسي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصره أمس وفد الدوما الروسي - البرلمان الروسي - برئاسة سايتيف بويسار عضو مجلس الدوما الروسي ومنسق مجموعة العلاقات مع المجلس الوطني الاتحادي.

تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة المجال البرلماني.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وروسيا وخاصة في المجال البرلماني انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين معرباً عن أمله فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء يوري سيديكاس القائم بالأعمال في سفارة جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة وأعضاء السفارة.