البواردي ووزير الدفاع الوطني الكندي يبحثان التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي أمس هارجيت ساجان وزير الدفاع الوطني الكندي الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب معاليه خلال اللقاء - الذي حضره مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع - بالوزير الكندي وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون الدفاعية والعسكرية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق للوزير الكندي.