«وطني الإمارات» تنفذ مجموعة برامج وطنية ومجتمعية خلال الربع الأول

المصدر: دبي - وام

نفذت مؤسسة وطني الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري مجموعة متنوعة من البرامج الوطنية والمجتمعية.

وذكر ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن البرامج التي بوشر بتنفيذها في يناير 2019 استهدفت المُساهمة في الحفاظ على الهويّة الوطنيّة الإماراتيّة وترسيخ عناصرها لدى الناشِئة والشباب والتعريف بالقِيَم الإماراتيّة المُجتمعيّة وتعزيز مُمارسات الانتماء والولاء الوطني والمُواطنة الصّالِحة.

وأوضح التقرير الربعي الذي أصدرته المؤسسة أن المؤسسة بدأت في شهر يناير بتنفيذ «برنامج سفراء وطني الإمارات - قياديو 2020» في نسخته الثالثة حيث قدم البرنامج ورش عن وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي وبروتوكول العلم، بالإضافة لورشة بعنوان سفراء وطني من تقديم خدمة الأمين.. كما تم تخريج منتسبي النسختين الأولى والثانية من «برنامج سفراء وطني الإمارات - قياديو 2020» برعاية معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

نشاط

كما واصلت المؤسسة تفعيل نشاط برنامج «قافلة التسامح» الذي يهدف إلى نشر ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر من خلال تنفيذ محاضرات في المدارس والمؤسسات باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة لبرنامج «ثقافة وطني» الذي قدم ورشاً نظرية وعملية عن الولاء الوطني.

كما أظهر التقرير مشاركة المؤسسة خلال شهر فبراير في «ملتقى شباب الإمارات العالمي في بريطانيا» بمشاركة وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وداخل الدولة واصلت المؤسسة برامج «ثقافة وطني» و«قافلة التسامح» و«برنامج سفراء وطني الإمارات - قياديو 2020» الذي قدم محاضرات توعوية عن الابتزاز الإلكتروني وأساليب إدارة الفعاليات التطوعية والخيرية.