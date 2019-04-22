منتدى برأس الخيمة يدعو إلى تكاتف المجتمع لمجابهة المخدرات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية تعاون الأسرة وكافة المؤسسات التعليمية والمجتمعية في مكافحة آفة المخدرات التي تهدد سلامة الأبناء وأمن واستقرار الأوطان. وأشار خلال المنتدى الوقائي الأول الذي نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة واستضافته كليات التقنية العليا للطالبات بحضور الدكتور يحيى الأنصاري المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا وعدد من المديرين العامين وضباط الشرطة، إلى أن آفة المخدرات تمتد تأثيراتها من الفرد إلى الأسرة والمجتمع، مما يتطلب من أولياء الأمور وكافة الجهات المعنية تحصين الأبناء وتثقيفهم بمخاطر المخدرات والسقوط في شرك الإدمان مع التنبه لأية تغيرات أو ملاحظات جسدية أو سلوكية تطرأ عليهم.

وأضاف، أن آفة المخدرات آخذة بالتزايد عالمياً، وترتفع درجة خطورتها وقوة سمومها بالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات الشرطية لمحاربتها، ما يعني أن الوقاية منها يعتبر أول خطوات التصدي لها ولمروجيها.

وقاية

وبدأت الجلسة الحوارية للمنتدى الذي أدارته مريم الشحي بتسليط الدكتورة أنعام يوسع الأستاذ المساعد في كليات الإنسانيات والعلوم قسم علم الاجتماع والخدمة المجتمعية في جامعة عجمان، الضوء على بناء الإنسان واتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من الإدمان من خلال تعزيز الجانب التربوي والأخلاقي في النشء، ووضع استراتيجيات لمواجهة فكرة التعاطي لأول مرة، إلى جانب المشاركة في المسؤولية وحسن المتابعة والرقابة.