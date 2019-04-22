41 % انخفاض الحوادث البليغة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أفادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأن برنامج الخطة التوعوية الذكية الذي أطلقته في سبتمبر الماضي، نجح في خفض نسبة الحوادث البليغة الناتجة عن المخالفات الخطرة بنسبة 41 %.

وأشارت خلال مشاركتها في محاضرة نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، استضافها مجلس البطين في أبوظبي، إلى انخفاض نسبة السائقين الخطرين إلى 16 %، وانخفضت نسبة خطورتهم إلى 20 %، وذلك خلال 6 أشهر منذ بدء عمل برنامج الخطة التوعوية الذكية، والذي يقوم على إرسال رسائل نصية ذكية للسائقين الخطرين الذين يقومون بحوادث قد تؤدي إلى حوادث بليغة أو وفيات.

ووفقاً للإحصائيات التي عرضتها شرطة أبوظبي خلال المحاضرة، فقد ساهم البرنامج كذلك في خفض عدد مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من 121 إلى 67 مخالفة، وخفض عدد مخالفات استعمال الهاتف أثناء القيادة من 1080 إلى 501 مخالفة، وخفض عدد مخالفات عدم ربط حزام الأمان من 1552 إلى 879 مخالفة.

ولفتت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى قيامها عبر أجهزتها المعنية بإرسال نحو 24 ألفاً و334 رسالة نصية و10 آلاف و615 بريداً إلكترونياً، كرسائل توعوية لتنبيه السائقين الخطرين.