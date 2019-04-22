قبيلة العوامر تزفّ 10 من أبنائها وبناتها

المصدر: العين - وام

احتفلت قبيلة العوامر، مساء أمس، بالعرس الجماعي لـ 10 من أبنائها وبناتها وهم عبدالله سعيد بن خيلة العامري إلى كريمة نابت محمد بن خيلة العامري، ونابت سعيد بن خيلة العامري إلى كريمة سهيل بن محنا العامري، ومحمد مبارك سرداح العامري إلى كريمة المرحوم سعيد خلفان بن كلفوت المنصوري، وسعيد محمد بن خيلة العامري إلى كريمة مطر علي بن خزينة العامري، وعبيد محمد بن خيلة العامري إلى كريمة حمد بن نابت بن خيلة العامري.

حضر الحفل الذي أقيم بقاعة هيلي للأفراح في مدينة العين، الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، وعدد من الشخصيات وأعيان القبائل وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء، وتخلل الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وفقرات منوعة من التراث الشعبي ابتهاجاً بهذه المناسبة.