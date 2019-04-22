إعلان قائمة المتحدثين الرئيسين في «مجلس ميبرا للقيادة»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط «ميبرا» عن قائمة المتحدثين الرئيسين في جلسات النسخة الخامسة من منتدى «مجلس ميبرا للقيادة» الذي تستضيفه «شركة مبادلة للاستثمار»، ويتم تنظيمه بالشراكة مع المجلس الوطني للإعلام. ويستعرض المنتدى - الذي ينطلق 2 مايو المقبل في متحف اللوفر أبوظبي - الأساليب التي تساعد خبراء قطاع الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة على التأقلم مع التغيرات التي يواجها القطاع.

وتشمل القائمة متحدثين من حكومة المملكة المتحدة وفايس ميديا وأدنوك ومجموعة الاتحاد للطيران و«بي آر ويك» والرؤية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و«بيج سوسيتي» والفاريز آند مارسال، إضافة إلى الرعاة الرئيسين، المجلس الوطني للإعلام و«شركة مبادلة للاستثمار». ومن المتوقع أن يجمع منتدى «مجلس ميبرا للقيادة» أكثر من 200 من كبار المتخصصين في الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لمناقشة أكبر التحديات والتوجهات والفرص في هذا القطاع.

وسيفتتح المجلس الوطني للإعلام - بصفته الشريك البلاتيني للمنتدى - أولى جلساته، إذ سيتحدث منصور إبراهيم المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، عن أهمية العلاقات العامة في الوقت الحالي.

متغيرات متسارعة

وبهذه المناسبة، قال منصور إبراهيم المنصوري: «يشهد العالم متغيرات متسارعة، نظراً إلى ما توفره التقنيات الحديثة من فرص للتطور في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي أثر بشكل مباشر في قطاع الاتصال، وآليات العمل فيه وأنماط سلوك الجمهور، مما يتطلب المراجعة المستمرة والتحديث الدائم بشكل يعزز الفرص ويضع الحلول للتحديات الناتجة عن اتساع مفهوم الاتصال».

من جهته، قال جونتي سومرز، رئيس جمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط «ميبرا»: «يتمحور الهدف الرئيس لمنتدى «مجلس ميبرا للقيادة» حول توفير منصة للحوار وطرح الأفكار ومناقشة الموضوعات الملحة التي تواجه قطاع العلاقات العامة، وستجتمع شخصيات بارزة في مجال الاتصال المؤسسي من الشرق الأوسط والعالم لتبادل المعرفة وعرض أفضل الممارسات».

وخلال منتدى «مجلس ميبرا للقيادة» لهذا العام، سيضم جدول الأعمال العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ستسلط الضوء على أهم الممارسات الناجحة لتعزيز أسس الاتصال المؤسسي المؤثر، التي تشمل كلاً من:

أسس الاتصال في عالم مضطرب: حلقة حوارية مع منصور المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، ويدير الحوار سونيل جون، رئيس شركة أصداء بي سي دبليو في الشرق الأوسط.

التسامح

يضم جدول أعمال المنتدى "احتضان عام التسامح": جلسة نقاشية مع جمال العوضي، نائب الرئيس لشؤون المنتجات وتجارب الضيوف في الاتحاد للطيران، وراشد الهرمودي، نائب الرئيس الأول ورئيس العلاقات الخارجية للشركات في شركة مبادلة للاستثمار، وجابر اللمكي، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والإعلام الاستراتيجي، في المجلس الوطني للإعلام، وعمر النعيم، مسؤول الاتصال والإعلام في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويدير الجلسة راي إغلنجتون، المدير العام للمجموعة، لشركة فور كومينكيشنز.