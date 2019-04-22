«بئر الأمل» مبادرة فريدة تروي عطش المحتاجين

المصدر: دبي - وائل نعيم

تقدّم مبادرة «صناع الأمل»، المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تجربة إنسانية فريدة من نوعها في المنطقة، من خلال مشروع «بئر الأمل»، أحد مشاريع المبادرة الذي يتيح الفرصة للجميع للتبرع بمئات زجاجات المياه دون الحاجة إلى شرائها، وتوفيرها المياه للمحتاجين، عبر الضخ في جهاز يدوي يرسم صورة افتراضية لعدد لترات المياه، واحتسابها والتبرع بالمقدار نفسه من المياه للمحتاجين.

ووصل «بئر الأمل» إلى دبي قادماً من القاهرة، بعد مشاركة أكثر من 700 شخص في ضخ المياه، متبرعين بنحو 62 ألفاً و300 لتر من المياه النظيفة، وسيتمكن زوار سيتي ووك دبي، على مدى أيام متتالية في الفترة من 19 حتى 27 أبريل الجاري، من المشاركة في حملة التبرع بالماء وتوفيرها للمحتاجين في العالم. وسيشرف فريق من المبادرة على حفر آبار توفر المياه النظيفة في القرى المحتاجة في مختلف دول العالم، ما يعكس روح صناعة الأمل وتوفير أبسط مقومات الحياة في المجتمعات المحتاجة.

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