حميد النعيمي: نسعى لتذليل المعوقات أمام الأيتام

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن إمارة عجمان تسعى لتذليل كل المعوقات أمام فئة الأيتام «ونبذل الجهود المختلفة التي تتيح تلبية احتياجاتهم والعناية المستمرة بهم من أجل أن يشقوا طريقهم في الحياة بنجاح».

جاء ذلك عقب حضور صاحب السمو حاكم عجمان حفل فعاليات «مهرجان عجمان الرابع للأيتام» والذي نظمه مجلس تنسيق العمل الخيري بمشاركة أكثر من 150 يتيماً من مختلف الجهات والمؤسسات الخيرية في إمارة عجمان وأقيم في استراحة سموه بمنطقة الحليو.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على إسهامات القيادة الرشيدة في دعم فئة الأيتام، حيث كانت سباقة في إنشاء المؤسسات الحكومية والأهلية الشاملة التي ترعى الأيتام وتتضمن جميع الخدمات التي يحتاجها الإنسان، منتهجة في ذلك المبادئ السامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف، الداعية لتكريم هذه الفئة من المجتمع، كما شرّعت القوانين التي تضمن حقوقهم.

وأشاد سموه بالرعاية التي توليها دولة الإمارات للأيتام في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من خلال حرصهم المتواصل على رعاية وتنمية ومساندة هذه الشريحة من المجتمع.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي إن الإسلام حث على الاهتمام بالأيتام، وأقر حقوقهم التي تضمن لهم الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والاجتماعي وتكريمهم يأتي انطلاقاً من قيمنا الإسلامية التي أعلت من شأنهم وحفظت لهم مكانتهم في المجتمع ليكونوا أفراداً منتجين وصالحين لأنفسهم ومجتمعهم من خلال تقديم الرعاية التربوية والصحية والنفسية وجميع ما يلزمهم.