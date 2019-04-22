حاكم رأس الخيمة يفتتح جامع سلطان بن صقر القاسمي

المصدر: رأس الخيمة ـــ وام

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، جامع المغفور له الشيخ سلطان بن صقر القاسمي بمنطقة النخيل.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالاهتمام والدعم والرعاية التي توليها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لعمارة المساجد ورعايتها التي أصبحت محل تقدير وإعجاب للجميع، لما تمثله من منارات للعلم والقيم الإسلامية التي تمثل الدولة ومجتمعها.

وقال سموه: «إن الاهتمام ببيوت الله تعالى وعمارة المساجد هو واجب علينا جميعاً، فهي مركز للهداية والعبادة والعلم والمعرفة في المجتمع المسلم، إضافة إلى دورها المهم في تنشئة الأجيال الواعية بدينها والمدركة لواجبها نحو الوطن والمجتمع».

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح الجامع الذي يعتبر تحفة معمارية هندسية بالقبب السبعة التي تشكل سقف المسجد، والذي يحاكي من خلالها نمط العمارة العثمانية وروحها، كما أنه يحتل موقعاً استراتيجياً في القلب النابض والمركز التجاري لمدينة رأس الخيمة ضمن منطقة النخيل الحيوية. وشُيّد الجامع، الذي يتسع لـ3200 مصلٍّ، بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إذ يتكون من مرافق خدمية ومصلى للنساء يتسع لـ380 مصلية، إلى جانب دورات مياه وأماكن للوضوء وسكن للإمام وآخر للمؤذن.