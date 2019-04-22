انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع توفر الفرصة لسقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية، وتشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، تتحول إلى شمالية - غربية نشطة، إلى قوية السرعة أحياناً على البحر، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، يصبح مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب ليلاً، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم غد مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية - غربية نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الإضراب في الخليج العربي.