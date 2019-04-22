جمعية الصحفيين تكشف عن تصميم مبناها الجديد في دبي

المصدر: دبي - وام

كشفت جمعية الصحفيين الإماراتية عن تصميم مبناها الجديد في دبي والذي يعد إضافة معمارية إلى ما تضمه دولة الإمارات من معالم حضارية فيما يعد الأحدث شكلاً ومضموناً بين مقار الجهات المماثلة على مستوى العالم.

وأشاد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجمعية الذي أصبح اليوم مجسداً في معلم معماري رائع يجمع بين أصالة حضارية وحداثة عصرية للمبنى الجديد الذي سيتم إنشاؤه في منطقة المحيصنة 2 بمنح سموه الأرض ومكرمة مالية قدرها 20 مليون درهم تغطي تكاليف الإنشاء المعماري والتجهيزات الخاصة بالمقر الإداري للجمعية بكل ما يضمه من قاعات للفعاليات التي تنظمها الجمعية لأعضائها البالغ عددهم 1187 عضواً حتى الآن.

دعم

وأشار الحمادي إلى أن الجمعية بمجلس إدارتها وجميع أعضائها العاملين والمنتسبين تجدد العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي انطلاقتها وداعم مسيرتها معنوياً ومادياً على امتداد عقدين من الزمن، كما ترفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على جهوده في دفع مسيرة تأسيس الجمعية إبان قيادته لوزارة الإعلام.

اتفاقية

وقام رئيس مجلس إدارة الجمعية بتوقيع اتفاقية إنشاء المبنى الجديد بحضور المهندس محمد صالح بليلي ممثلاً لشركة «دوم للاستشارات الهندسية» التي تتولى تنفيذ المشروع وفق التصميم المعماري الذي أعدته للمبنى، وفضيلة المعيني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعلي الهنوري أمين صندوق الجمعية.