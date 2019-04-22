توقعات الطقس في الإمارات من الاثنين إلى الجمعة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا مغبرا وغائما جزئيا مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء .

وأشار المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الاثنين إلى الجمعة - إلى أن الطقس غدا سيكون مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية والشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ليلا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة غربا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويظل الطقس يوم " الثلاثاء " مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق وتنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والمحملة بالغبار وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية خاصة غربا ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س على البحر، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسطا يصبح مضطربا بعد الظهر في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس يوم " الأربعاء " مغبرا بوجه عام حيث يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والمحملة بالغبار وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية خاصة غربا، مع إنخفاض طفيف في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س على البحر، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس يوم " الخميس " سيكون صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق نهارا والرياح شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على البحر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س على البحر/ فيما يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم " الجمعة " طقسا صحوا بوجه عام يصبح غائما جزئيا ليلا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر مضطربا إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.