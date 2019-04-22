القيادة الرشيدة حريصة على توفير الحياة الكريمة لمحدودي الدخل

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تحرص القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات بشكل حثيث على تمكين الإنسان والمواطن الإماراتي، خاصة محدودي الدخل منهم، فيما يبرز ذلك من خلال الخطط المستمرة لتعزيز وتكريس التنمية المجتمعية، وتقديم كل الدعم والخدمات والإمكانات لهم، ولعل من أهمها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام الماضي، اعتماد مجلس الوزراء ميزانية لمدة 3 سنوات حتى 2021، بقيمة 180 مليار درهم، حيث تم تخصيص 59% من الميزانية للتعليم وتنمية المجتمع، و11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكل فئات ذوي الدخل المحدود، فيما يؤكد ذلك أن المواطن الإماراتي من أهم أولويات الحكومة.

تمكين ودعم

من جهتها تعمل وزارة تنمية المجتمع على تعزيز جهود دعم وتمكين الفئات المستحقة للرعاية والتنمية، من خلال توسيع قاعدة الدعم وإنجاز مشاريع التنمية المستدامة، ومنح الأولوية للاستثمار في الإنسان وتلبية احتياجات المواطنين المادية والتنموية، وفي مقدمة ذلك توفير الرفاه الاجتماعي والخدمات الضرورية، وتحقيق النهضة والتنمية المستدامة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع على مجاراة طموح القيادة الرشيدة بإطلاق مشاريع نوعية تركز على المواطنين وتحقق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، لا سيما في تقديم المساعدات لمستحقي الضمان الاجتماعي، وإنجاز المشاريع التنموية وإطلاق مبادرات نوعية على مستوى إمارات الدولة ذات الأثر الإنساني والتنموي المستدام، وفي مقدمتها إطلاق السياسة الوطنية للأسرة وكبار المواطنين، التي تُعنى باحتياجاتهم.

وأطلقت الوزارة مسحاً شاملاً على مستوى الإمارات، لوضع قاعدة بيانات عن احتياجات كبار المواطنين، وكيفية تقديم الخدمات لهم في أي مكان، خاصة في الأماكن البعيدة، حرصاً منها على خدمتهم ورعايتهم بالشكل اللازم، وتجلّى ذلك عبر مبادرة «نوصلكم»، التي تستهدف الوصول إليهم في جميع مناطق الدولة.

مجتمعات سكنية

انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على دعم محدودي الدخل، جاء اعتماد السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في كل القطاعات، خاصة الإسكان الذي طالما كان على رأس أولويات الحكومة، فيما يخص تطويره باستمرار وتوفير معايير جديدة للمجتمعات السكنية وتطويرها من خلال المرافق والبنية التحتية المتكاملة.