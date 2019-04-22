بلدية العين تنذر وتزيل 70 عزبة عشوائية

المصدر: العين - داوود محمد

نفذت بلدية العين عدداً من حملات التفتيش المكثفة في القطاع الشرقي لمدينة العين، للاطلاع على واقع العزب العشوائية المخالفة للقوانين والأنظمة، حيث تم رصد ومخالفة وإنذار وإزالة 70 عزبة مخالفة لشروط الأمن والسلامة.

وأكد أحمد الحمودي رئيس قسم المظهر العام بالقطاع الشرقي: «أن تلك الجولات تهدف إلى التفتيش على العزب المهجورة لمنع تشويه المنظر العام للمدينة واستغلال المساحات بشكل غير قانوني، هذا إلى جانب منع إقامة أي أنشطة أو ممارسات غير مرغوبة في أماكن العزب المهجورة، لذا يتم التنسيق مع شعبة الإزالة في بلدية مدينة العين للبدء بأعمال الهدم بعد انقضاء مدة الإنذار».

وأضاف: «تضمنت الحملة توعية وإخطار المخالفين بضرورة إزالة التعديات، ومنحتهم المدة الكافية لإزالة المخالفات، وبعد انقضاء المهلة الممنوحة تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ عملية الإزالة التي استمرت شهرين».

وتابع الحمودي: «تنظم إدارات الرقابة والتفتيش ببلدية مدينة العين بشكل دوري حملات منظمة ومدروسة لإزالة العزب المخالفة في مختلف قطاعاتها الـ 5، بناء على الزيارات الميدانية والرسائل والبلاغات التي تصل للبلدية، ليتم بعدها إخطار المخالفين بضرورة إزالة التعديات».