إطلاق «هاكثون تطبيقات إنترنت الأشياء في الطرق»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مجلس شباب وزارة تطوير البنية التحتية على هامش الدورة الـ 11 لمؤتمر الأبحاث العلمية في الحوسبة التطبيقية الذي تنظمه جامعة زايد في دبي سنوياً، مبادرة «هاكثون تطبيقات إنترنت الأشياء في الطرق».

واستقطبت المبادرة التي تم خلالها تكريم أصحاب المراكز الـ 3 الأولى بجوائز مالية قيّمة، مشاركة واسعة من طلبة الجامعات على مستوى الوطن العربي، الذين حرصوا على تقديم أفكار ابتكارية ومتميزة قادرة على تلبية احتياجات المستقبل، وتخدم قطاع الطرق والبنية التحتية بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونجحت مبادرة هاكثون تطبيقات إنترنت الأشياء في الطرق، التي استهدف طلبة الجامعات من مختلف الدول العربية، وأشرف على تحكيم المشاركات لجنة ضمت متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب أكاديميين متميزين، في توليد أفكار ابتكارية، وخلق حلقة وصل بين الطلبة المتميزين والجهات العاملة على تطوير البنية التحتية والطرق.

‎ولفتت مروة التفاق رئيس مجلس شباب وزارة تطوير البنية التحتية: «إلى أن المبادرة تهدف إلى تسريع عجلة التطور في الطرق الاتحادية بأفكار الشباب المبتكرة، واستشراف مستقبل البنية التحتية، ودراسة إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي لضمان جودة الحياة وسعادة مرتادي الطرق، بالإضافة إلى تعزيز حلقة الوصل بين القطاع الأكاديمي والمهني، والحصول على حلول مبتكرة.

وأكدت حرص الوزارة على تعزيز علاقتها مع طلبة الجامعات للاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم الخلاقة، بهدف تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ورؤية الإمارات 2021، وصولاً للمئوية 2071، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة».